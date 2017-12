Cristiano Ronaldo décroche son cinquième Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo a été désigné jeudi Ballon d'Or 2017. C'est la cinquième fois que l'attaquant du Real Madrid décroche cette récompense, égalant ainsi le record de son grand rival Lionel Messi.

L'annonce n'a surpris personne au gala de l'édition 2017 du Ballon d'Or, ce jeudi à Paris : CR7 alias Cristiano Ronaldo est le 62e lauréat de la plus prestigieuse récompense individuelle de la sphère football. Il était grand favori, y compris pour les internautes ayant voté sur francebleu.fr. Et avec ce cinquième titre, le Portugais du Real Madrid égalise le record de Lionel Messi, son rival historique. Le Ballon d'Or découle du vote d'un jury de 176 journalistes du monde entier.

Les deux joueurs suivant Cristiano Ronaldo au classement sont Lionel Messi du FC Barcelone et Neymar qui évolue au PSG.

Une saison sans l'ombre d'un doute

Avec le Real, il a remporté la Ligue des champions 2017, et terminé une nouvelle fois meilleur buteur de l'épreuve avec 12 buts, dont deux en finale contre la Juventus Turin (4-1). Il a ainsi grandement contribué à ce que le Real devienne le premier club à conserver son titre depuis le double sacre du grand Milan en 1989 et 1990. Tout en détrônant le FC Barcelone dans le Championnat d'Espagne, avec les Supercoupes d'Europe et d'Espagne en prime.

En sélection, il a marqué onze buts en onze capes, et le Portugal s'est qualifié directement pour la Coupe du monde 2018, après une Coupe des Confédérations mitigée, où les champions d'Europe ont fini troisième et dont le capitaine a snobé la petite finale. "Sa saison dernière a été juste incroyable, extraordinaire et il le mérite, tout simplement", a jugé son entraîneur Zinédine Zidane.

Et les Français ?

Kylian M'Bappé est le meilleur Français de ce cru 2017 à la 7e position, et aussi le seul évoluant en Ligue 1, avec le PSG. N'Golo Kante de l'équipe anglaise de Chelsea arrive 8e, Antoine Griezmann, attaquant de l'Atletico Madrid, arrive 18e sur 30 places au classement. Karim Benzema, au Real Madrid, est classé 25e.

Kylian Mbappé termine 7ème du #BallondOr France Football 2017!🇫🇷

A seulement 18 ans et 11 mois, il devient le plus jeune joueur à terminer dans le Top 10 👏👏



📸@NzoGraphicpic.twitter.com/JHb4MuXypo — Equipe de France (@equipedefrance) December 7, 2017

Le palmarès du Ballon d'Or ces dix dernières années

2017 : Cristiano Ronaldo (POR)

2016 : Cristiano Ronaldo (POR)

2015 : Lionel Messi (ARG)

2014 : Cristiano Ronaldo (POR)

2013 : Cristiano Ronaldo (POR)

2012 : Lionel Messi (ARG)

2011 : Lionel Messi (ARG)

2010 : Lionel Messi (ARG)

2009 : Lionel Messi (ARG)

2008 : Cristiano Ronaldo (POR)

2007 : Kaka (BRA)