Critérium du Dauphiné sur 5 jours seulement : pour Christian Prudhomme il reste "ce pur concentré de montagne"

Cinq étapes seulement et un calendrier décalé au cœur du mois d’août. C'est peu de dire que ce Critérium du Dauphiné 2020 sera atypique. Pour autant, le patron du Tour de France -et du Critérium- Christian Prudhomme est confiant sur la tenue de l'événement et sur son intérêt sportif.

Comme France Bleu vous l'annonçait, le "Critérium" 2020 va connaître une cure, forcée, d'amaigrissement : cinq étapes au lieu de huit. Une partie du tracé disparaît d'ailleurs purement et simplement. Les Drômois en font les frais. Le début et la fin du film restent tout de même là : Clermont-Ferrand pour le grand départ et Megève pour l'arrivée finale.

Entre les deux, le Critérium va se "condenser" sur ce qui fait son attrait, dixit Christian Prudhomme lui-même, à savoir "ce fameux pur concentré de Montagne ! Sur les cinq étapes, il y aura les quatre étapes de montagne prévues à l'origine, avec certaines des ascensions prévues sur le Tour de France quelques jours plus tard. Avec le col de la Madeleine, par exemple, revisité, avec une autre route, celle que Bernard Hinault avait conseillée à Thierry Gouvenou pour durcir encore le pied du col de la Madeleine".

Christian Prudhomme, la Montagne : l'essentiel du Critérium Copier

Mais le contexte incertain du Covid-19 est-il de nature à encore inquiéter l'organisateur de l'événement ? Comment se projeter aujourd'hui pour le mois d’août, sur l'accueil du public par exemple ?

Le Dauphiné, c'est dans plus de cent jours - Christian Prudhomme

Là, Christian Prudhomme reste prudent et veut attendre de voir comment les choses évoluent d'ici-là : "le Dauphiné, c'est dans plus de cent jours. Nous respecterons les règles qui seront édictées par les autorités. La jauge de 5.000 [personnes autorisées en même temps sur la voie publique NDLR], c'est celle que nous avons utilisée pour le Paris-Nice, il n'y a pas si longtemps. On peut utiliser ce genre de jauge pour le public, surtout si on va vers une éclaircie, puisque le Dauphiné sera une marche encore plus importante qu'à l'ordinaire vers le Tour de France qui suivra".

Christian Prudhomme table sur une jauge de 5000 personnes pour le public Copier

Les fans de vélo n'ont plus qu'à croiser les doigts.

Les cinq étapes de l'édition 2020 "revisitée" :

12 août : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) / Saint-Christo-en-Jarrez (Loire)

13 août : Vienne (Isère) - Col de Porte (Isère)

14 août : Corenc (Isère) - Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)

15 août : Ugine (Savoie) - Megève (Haute-Savoie)

16 août : Megève - Megève