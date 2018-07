Au lendemain de la qualification des Bleus pour une troisième finale de Coupe du Monde en vingt ans, Ivan Curkovic, l'ancien gardien des Verts, se félicite sur France Bleu de la performance d'Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France qui a réalisé plusieurs arrêts magnifiques.

Mais le Serbe se livre surtout à propos de l'autre demi-finale, Croatie-Angleterre ce mercredi soir en soutenant sans aucune ambiguïté l'équipe croate : "Je soutiens l'équipe de Croatie, c'est normal. Je soutiens toutes les équipes de l'ancienne Yougoslavie. J'ai beaucoup d'amis là-bas, je connais cette équipe et le président de la fédération. On a joué ensemble très longtemps. J'ai un très grand respect pour le football anglais...Mais les Croates, les Slovènes, les Bosniaques, les Macédoniens, les Monténégrins, ce sont les états de l'ancienne Yougoslavie et je suis toujours là pour les soutenir".

Comme d'habitude, la rencontre provoque certaines tensions dans les pays de l'ex-Yougoslavie et ravive les tensions qui existent entre Serbes et Croates. Le champion de tennis Novak Djokovic, serbe lui aussi, a même été violemment critiqué par un député de droite de son pays parce qu'il avait déclaré qu'il soutenait la Croatie dans cette Coupe du Monde. C'est donc aussi le cas d'Ivan Curkovic, derrière les croates ce soir, au nom d'une certaine vision universelle du football et du sport : "Il n'y a pas de frontière pour le sport, dit l'ancien gardien des Verts. Nous parlons une langue universelle. Il n'y a pas de race, pas de nationalité. Le sport annule toutes les différences entre les gens. C'est pour cela qu'il est si populaire."