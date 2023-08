CS Sedan-Ardennes | Guy Cotret : « Nous sommes écœurés et scandalisés par cette décision de la FFF »

L'information est tombée comme une chape de plomb sur la tête de Guy Cotret et son groupe d'investisseurs. Dans un communiqué laconique publié sur le site internet de la Fédération Française de Football (FFF), peu avant midi ce jeudi 3 août, on apprenait que "Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération Française de Football, réuni ce jeudi 3 août 2023 en séance, a pris la décision de ne pas donner une suite favorable à la proposition du conciliateur concernant le CS Sedan Ardennes." En conséquence, la décision de la DNCG d'appel excluant le CSSA des championnats nationaux devait s'appliquer, et pousser le club vers le championnat de Régionale 1. Et surtout, mettant à mal le plan de reprise de Guy Cotret, aidé par les collectivités locales. De fait, si cette décision était confirmée, le club reviendrait au futur ex-président, Marc Dubois, et serait en grand danger de connaître une issue fatale avec un dépôt de bilan. Mais Guy Cotret reste combatif.

Quel a été votre première réaction après cette décision du Comex de la FFF ?

Nous sommes complétement écœurés, scandalisés par cette décision inexpliquée d'ailleurs. Un communiqué de deux lignes, laconique, ce n'est pas suffisant pour nous convaincre. On est extrêmement déçus mais on ne va pas se laisser faire.

Vous n'avez eu aucune autre forme de communication que ce bref communiqué de deux lignes du Comex ?

Absolument. C'est insultant pour tout le monde. Je crois que c'est le bon mot. D'abord pour les supporters. On a eu plus de 1000 appels depuis cette décision. On nous demande de ne pas laisser tomber, des supporters, des partenaires qui nous ont rejoints en masse même, quelques fois, pour des petits montants, ce qui était très encourageant. Et puis pour les investisseurs qui depuis trois semaines montent un dossier, n'en dorment pas la nuit pour faire en sorte que l'on coche toutes les cases, et on se fait ramasser aujourd'hui par un communiqué qui n'a aucun sens ! Alors que l'on est passé devant le CNOSF qui n'est pas une épreuve facile et donc, avec Luzenac, on sera le seul exemple qui aura obtenu un avis favorable du CNOSF et qui se fera retoquer par le Comex ? C'est pas sérieux. On doit tous se mobiliser. Si encore on avait des failles dans notre dossier, et qu'on nous le dise... Mais là, cela a l'air d'être gênant de nous donner les raisons de ce refus.

"C'est le fait du prince !"

Est-ce que vous estimez être les victimes collatérales des dossiers de Sochaux, voire d'Annecy ou Nancy ?

Peut-être, c'est sûrement un agglomérat de tous ces dossiers-là. Mais je note que Sochaux s'est fait retoquer également, mais je connais pas le dossier de Sochaux. Mais c'est pas notre sujet. Nous c'est Sedan et est-ce que ce club va mourir ou pas ? Est-ce que ce département qui est autant attaché à ce club et à son histoire, va être veuf demain parce que nous allons avoir un club en 6e division ? Ce n'est pas possible mais surtout, que l'on nous en donne les raisons ! On nous dira peut-être que l'on a fait une erreur d'appréciation, mais quand je vois quand même comment a été traité le club de Nancy, rétrogradé sportivement en Nationale 2 puis rétrogradé administrativement puis requalifié en National alors que l'on a terminé devant eux au classement la saison dernière ! On ne peut pas comprendre. Comment expliquer cela aux supporters ? Comment expliquer cela aux investisseurs qui m'accompagnent ? C'est une décision en 2 lignes, c'est le fait du prince.

Qu'allez-vous faire désormais ?

Dès cet après-midi (jeudi 3 août), on fait un recours devant le tribunal administratif en référé-suspension. C'est le seul recours pour le moment à moins que la FFF ait le bon goût, mais cela ne sera pas, de revenir sur sa décision en avouant s'être trompé mais je n'y crois pas un seul instant. On va maintenant sur les voies de droit ; ce sera devant le tribunal administratif de Nancy. Il faut le temps pour constituer le dossier, mais on y travaille là. On n'avait pas imaginé en arriver là. On pensait au moins aller devant la DNCG et il y aurait au moins eu une explication. Là, on est devant le fait du prince mais je n'ai jamais vu ça. Mais bon, ils ont peut-être des raisons que l'on ne connaît pas et qui font que des décisions aussi stupides puissent être prises.