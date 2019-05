Cette fois c'est certain, l'OM regardera l'Europe devant la télé la saison prochaine

Marseille, France

L'Olympique de Marseille est cette fois bel et bien touché coulé. Les hommes de Rudi Garcia, réduits à 10 en fin de match (expulsion de Caleta-Car), s'inclinent lourdement à domicile, 3-0 face à Lyon. Il ne reste que 2 journées de Ligue 1, mais l'OM c'est désormais certain ne décrochera aucun billet européen pour la prochaine saison. Loin, très loin, de son objectif de podium et de Ligue des Champions.

50 - Marseille a encaissé 50 buts après 36 matches en Ligue 1 cette saison, son pire total à ce stade depuis 1984/85 (63). Crise.#OMOLpic.twitter.com/zgmjQRMEx2 — OptaJean (@OptaJean) May 12, 2019

"Ce soir on est sûr de ne pas être européen, c'est un échec, c'est évident" Rudi Garcia

De nombreuses banderoles réclament le départ de la direction du club ont fleuri dans les tribunes. En fin de match, plusieurs dizaines de supporters ont également tenté de franchir les grillages pour entrer sur le terrain.

#FBsport VElodrome les forces de l'ordre repoussent une partie des supporters en virage Nord pic.twitter.com/pfeVuGBedq — France Bleu Provence (@bleuprovence) May 12, 2019

La soirée s'est terminée avec plusieurs interventions des forces de l'ordre, à coups de lacrymogènes pour faire sortir des supporters de l'enceinte du Vélodrome et également les chasser du parvis du stade.

Le parvis du Velodrome vide à coup De lacrymogènes #OM#OMOLhttps://t.co/ourkQOykJq — Tony Selliez 🎙 (@TSelliez) May 12, 2019

L'OM rejoue samedi, à Toulouse.