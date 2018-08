Nancy, France

L'ASNL à la recherche d'une éclaircie dans le marasme ambiant. Après trois défaites et aucun but marqué en Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine reçoit le Red Star pour le premier tour de Coupe de la Ligue ce soir à Picot. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

L'idée ce mardi soir ne sera pas forcément de faire souffler ceux qui ont le plus joué mais d'enfin être performant. A la recherche de la bonne formule, Didier Tholot procédera à quelques changements face à des Franciliens qui ont, eux aussi, gagné leurs trois premiers matchs :

Ce n'est pas un turnover, c'est d'essayer de voir autre chose. Chacun aura une carte à jouer. C'est d'amener un peu plus de jus, de niaque. Par rapport aux résultats et à ce match, je vais en profiter pour aligner des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début."

Si le staff nancéien n'a pas souhaité communiquer le groupe convoqué la veille du match, on sait malgré tout que Serge N'Guessan fera son retour de suspension mais surtout que Danilson Da Cruz sera absent. Le temps pour le capitaine nancéien de travailler physiquement de son côté et de rattraper son retard.

Chasser les doutes

Une victoire ce soir pourrait permettre de chasser quelques fantômes des deux dernières saisons. Un passé qui pèse dans les têtes des anciens à l'image de Modou Diagne :

Cette atmosphère qui règne depuis deux ans, dans nos têtes, on avait entamé la préparation en disant que c'était le passé. On est humain, peut-être que ça ressurgit dans certains matchs. Il faut qu'on reste calmes. On doit se remettre dedans."

La Coupe de la Ligue comme un déclic ? En 2016, un succès face à Caen 4-2 avait permis aux Nancéiens d'enchaîner cinq victoires de suite à domicile en Ligue 1.