Cyclisme : révélé en 2021, le Breton Franck Bonnamour veut "prouver qu'il y a mieux à faire" en 2022

Franck Bonnamour voit plus grand en 2022. Révélation française en 2021, le Breton sera leader de son équipe B&B Hôtels cette année. Pas grisé par sa désignation de super combatif du Tour de France pour sa première participation à la Grande Boucle, le Lannionnais se sait attendu et prêt à assumer.

A moins de trois semaines du début de la saison cycliste sur route, les équipes font leur rentrée médiatique. Avant de repartir en Espagne pour un deuxième stage d'avant saison, l'équipe bretonne B&B Hôtels vient de faire le point sur ses ambitions pour la nouvelle année qui s'ouvre. Elle s'appuiera largement notamment sur Franck Bonnamour.

Après une année 2021 faste, le statut de Franck Bonnamour a changé

Omniprésent du début à la fin de la saison passée pour sa première année sous les couleurs de B&B Hôtels, Franck Bonnamour, qui avait jusque là surtout été coéquipier chez Arkéa-Samsic, s'est révélé en 2021. Notamment sur le Tour de France, le premier auquel il participait, régulièrement à l'avant et élu super combatif. Pas loin de la gagne sur le Tour du Limousin et Paris-Tours, avec deux deuxièmes places, il a aussi pris la 6e place du Grand Prix de Plouay.

C'est ce que j'étais venu chercher en changeant d'équipe

En 2022, le Lannionnais aura un nouveau statut. Il sera notamment le grand leader de son équipe. "Pour moi, c'est du positif. Ca me donne plus de responsabilités et c'est ce que j'étais venu chercher en changeant d'équipe. Aujourd'hui, j'ai ce que je voulais avant. Maintenant, il faut prouver que l'an dernier a certes été une belle saison pour moi, mais que ce n'est pas fini. Qu'il y a encore mieux à faire et que je peux encore progresser par rapport à l'an dernier où j'ai passé un beau palier. Mais je n'ai pas forcément de pression supplémentaire".

Attendu, il dit vouloir rester le même

L'ancien champion d'Europe junions (2013), qui fêtera son 27e anniversaire en 2022, se sait malgré tout attendu. "Je serai attendu, forcément, par l'équipe et le grand public. Mais ça n'est pas source de stress pour moi ou quoi que ce soit. Je reste comme je suis. En tout cas, je pense avoir la tête sur les épaules. _Je vais faire le vélo que je sais faire, et que j'aime faire_. Ce n'est pas parce que je vais un peu changer de statut que je vais changer la personne que je suis, sur et en dehors du vélo. J'ai envie de prendre du plaisir sur le vélo, c'est pour moi le principal, et les résultats viendront avec".

Gagner sera l'objectif de 2022, peu importe la course

Franck Bonnamour a franchi un cap en montagne l'an passé, "mais cela reste encore un axe de progression". Et celui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec B&B Hôtels, espère aussi gagner en 2022 car, en dépit d'une grosse saison l'an passé, il n'a pas levé les bras. "C'est la seule chose qui m'a manqué. Ce sera l'objectif en 2022, peu importe la course. Que ce soit en début de saison ou sur une course plus importante, peu importe. C'est vraiment mon envie et j'ai travaillé tout l'hiver en ayant cette petite pensée et cet objectif de lever les bras". Il disputera sa première course le 30 janvier au Grand Prix La Marseillaise.