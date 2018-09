Habituellement leader de l'équipe Fortunéo Samsic, c'est en tant qu'équipier de Romain Bardet, Julian Alaphilippe ou Thibaut Pinot que Warren Barguil va disputer les championnats du Monde sur route, ce dimanche, à Innsbrück, en Autriche.

Son rôle au sein de l'équipe de France lors de l'épreuve élite messieurs : contrer les éventuelles attaques des étrangers à surveiller sur ce parcours de 256 kilomètres. Et ce, si possible, jusqu'au pied de la toute dernière ascension du jour.

Le Morbihannais ne renie pas ce statut. La saison 2018 de Warren Barguil est bien trop moyenne pour faire de lui un des leaders, bien que ce parcours taillé pour grimpeurs et puncheurs aurait pu lui convenir parfaitement.

Barguil a tout de même accepté sans hésiter le repêchage que lui a proposé le sélectionneur Cyrille Guimard, le samedi 22. Le Hennebontais remplace donc, numériquement, Pierre Rolland.

Warren Barguil : "Je suis content d'être là, mais la récompense sera qu'un Français soit champion du Monde. Je connais les valeurs de ce maillot, j'ai beaucoup couru avec, il faut lui faire honneur et le but, c'est de ramener le maillot. On jouera nos trois cartes. Je m'estime prêt, sinon j'aurais décliné. J'ai eu de bonne sensations lors de mes dernières courses. J'espère qu'avec ce mouvement émotionnel, ce sera encore bon dimanche."