D1 Arkema : Montpellier joue un mauvais tour au PSG

Marion Torrent et ses partenaires ont joué un mauvais tour au PSG

C'est un nul (0-0) presque synonyme de succès que les filles de Yannick Chandioux ont décroché, ce vendredi soir, sur la pelouse des parisiennes qui avaient éliminé la Paillade de la Coupe de France, en quart de finale (1-3), une semaine plus tôt à Grammont et qui n'ont encaissé aucun but à domicile, cette saison.

Une sacrée performance, car ce n'est que la deuxième fois en seize matchs que Paris lâche des points, alors que la formation de Didier Ollé-Nicolle n'avait jusque-là était mis en échec que par le leader lyonnais (6-1) et qu'elle reste sur quatorze matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues.

Alors que la troisième place s'est éloignée, avec la victoire du Paris FC, la quatrième s'est rapprochée, avec le revers de Fleury. Cinquièmes au classement, les héraultaises sont désormais à deux et onze points des deux formations citées. Bordeaux pourrait en revanche doubler la Paillade, en cas de succès à Soyaux, ce samedi.

Les héraultaises doivent désormais réaliser un sans faute et espérer quelques faux pas de leurs concurrentes, pour entretenir l'espoir de finir sur le podium. Elles recevront Guingamp le weekend prochain, équipe face à laquelle elles s'étaient inclinées au match aller.