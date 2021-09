D1 Arkema : Montpellier montre un beau visage mais s'incline face au PSG

Le match a démarré comme il le craignait, il s'est fini comme il l'espérait. A l'arrivée, une pointe d'amertume chez Yannick Chandioux, mais aussi beaucoup de fierté. Pour le deuxième match de la saison, le premier à Grammont, l'entraîneur de la Paillade recevait le PSG, ce vendredi, avec l'espoir de retarder le plus longtemps possible une échéance souvent inéluctable face aux parisiennes.

Les joueuses de la capitale ont très vite ouvert le score, sur un penalty discutable mais transformé par Sara Däbritz, avant de dominer le premier acte. Ensuite, alors qu'elles avaient couru après le score autant qu'après le ballon durant les quarante-cinq premières minutes, les montpelliéraines ont bousculé leurs adversaires, petit à petit, au point de les faire presque trembler, en toute fin de match.

Courageuses, appliquées, disciplinées et bien organisées, les footballeuses héraultaises ont donné du fil à retordre aux championnes de France qui, en seconde période, ne se sont créés que deux occasions nettes, dont un duel perdu face à Lisa Schmitz.

Et si elles ont continué d'être les plus dangereuses, les partenaires de Sakina Karchaoui et Elisa de Almeida, désormais pensionnaires du PSG, ont du s'employer pour contenir les percées et les départs en profondeur de Mary Fowler et de la flèche, Esther Mbakem Niaro.

Pas loin de concéder à leur tour un penalty dans les dernières minutes, elles ont cependant pu compter sur une Kheira Hamraoui intraitable au milieu, à l'origine d'un grand nombre d'interceptions, d'accélérations et d'un jeu en une ou deux touches facilité par une grosse aisance technique.

Vainqueur de son premier match de championnat, le MHSC concède se première défaite de la saison, mais l'équipe sort la tête haute. Le sentiment d'avoir produit un contenu de qualité, sur lequel continuer de bâtir et sur lequel s'appuyer. Une production qui aura forcément séduit le public présent, et qui pourrait en conquérir un nouveau.