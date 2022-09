D1 Arkema : Montpellier renaît, les ambitions grandissent

Un petit chassé croisé cet été, quelques retouches et notamment au milieu de terrain, et voilà le MHSC de nouveau prêt à en découdre. L'idée, après un redressement amorcé il y a un an et une cinquième place décrochée en fin de saison dernière, n'était pas de tout chambouler pour Yannick Chandioux, lors du mercato, mais d'augmenter encore la qualité au sein d'un effectif déjà compétitif.

Le coach, arrivé au cours de l'été 2021, a voulu améliorer son groupe sans déstabiliser son vestiaire, et surtout apporter des plus values immédiates, avec une efficacité certaine : "la première chose, c'était de se dire... pourquoi pas gagner du temps avec des joueuses qui connaissent le championnat ? Et si on regarde de plus près, c'est exactement ce qu'on a réussi à faire. Pour moi, c'est important, parce qu'une joueuse qui connaît le championnat, elle sait ce qu'il va se passer quand on va jouer à Dijon, à Reims, à Guingamp. Cela fait partie des choses qui nous ont traversé l'esprit avant le mercato et que je peux mettre en avant."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Yannick Chandioux et ses dirigeants ont donc ciblé et frappé fort. La Paillade a en effet su convaincre l'internationale tricolore Charlotte Bilbaut de revenir à la maison, après trois ans chez les Girondins, mais également la prometteuses Léa Khelifi de quitter le PSG pour signer au MHSC : "Charlotte, c'est une joueuse que je ciblais depuis quelques mois. Elle souhaitait revenir à Montpellier, ça tombe bien. Elle apporte une forme de leadership dans l'équipe. Elle va nous apporter de l'expérience, et de la maturité dans le jeu. Notre milieu de terrain subissait par moment, je pense qu'il est plus solide et plus mature".

Des renforts de poids, qui font dire à l'attaquante Faustine Robert que le blason est aujourd'hui redoré et que le MHSC revient dans la cour des grands : "Les clubs adverses ne nous craignaient plus. On a mis un peu de temps, mais l'an dernier, on a commencé à retrouver une identité. Montpellier redevient le Montpellier qu'on a connu. C'est ce que le coach et nous, les joueuses, nous cherchons à faire. Retrouver l'identité de la Paillade, c'est à dire des guerrières qui ne lâchent jamais rien. Nous, il n'y a que la gagne, et il n'y aura que ça dans nos têtes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De bonne augure, à l'aube d'aborder la saison de la confirmation après celle de la transition. Ambitieux, le MHSC espère toujours une place dans le Top 5, au minimum. Secrètement, il vise cependant de retrouver le podium, malgré une concurrence toujours aussi forte, dans un championnat dominé par Lyon et le PSG : "Paris FC et Fleury sont sur la continuité, et c'est la seule chose qui peut me faire peur par rapport à ces deux adversaires. Il y a une continuité, une base de travail, un peu de renfort. Ces deux équipes seront certainement encore plus fortes. Nous aussi, on sera plus fort, je pense. Mais ce qui sera important, et c'est ce qu'on a pas sur faire l'année dernière, c'est battre les équipes qui sont devant. On ne peut pas terminer dans les quatre premiers, quand on ne gagne pas un match contre les quatre premiers."

La mission est claire, la feuille de route bien définie. Et la volonté immense, à commencer ce samedi, face à un adversaire dont Montpellier ne doit faire qu'une bouchée, si la Paillade prétend jouer les premiers rôles.

Montpellier - Dijon : Samedi 10 septembre (14h30)