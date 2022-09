D1 Arkema : Montpellier veut afficher de la maturité face à Reims

Avec un large succès à domicile contre Dijon, Montpellier n'a pas raté son entrée dans la compétition. Et c'est avec le sentiment d'un premier devoir accompli que la Paillade se rend à Reims, ce samedi, pour en accomplir un second : "On souhaitait gagner, c'est fait. On a montré de belles choses, par rapport à la préparation, par rapport à l'adversaire" s'est simplement satisfait Yannick Chandioux, l'entraîneur, en conférence de presse, ce jeudi.

Pas d'emballement, il sait que le marathon ne fait que commencer, que la route est encore longue et que sa formation est encore loin d'afficher le niveau souhaité, à terme : "Il y a une marge de progression, c'est ce qui est intéressant : retrouver encore plus de connections entre les joueuses. Mais on a vu des choses de la préparation se mettre en place. Physiquement, j'attends aussi plus de certaines joueuses. Et le retour de Léa va nous apporter d'autres solutions. Il y a donc des perspectives positives."

L'ex parisienne ne sera d'ailleurs pas de trop, ce samedi, sur la pelouse du Stade de Reims, après la blessure de l'attaquante Lena Petermann : "On a deux solutions. Soit on aménage le système, soit on fait du poste pour poste. On a travaillé plusieurs solutions. Esther Mbakem Niaro peut avoir ce rôle (...) Léa aussi frappe à la porte pour démarrer".

Quoiqu'il en soit, la Paillade ne va à Reims qu'avec un seul objectif : "aller chercher les trois points, c'est certain. Et continuer à mettre de l'intensité, du rythme", chez une formation qui lui avait donné du fil à retordre la saison passée, et qui avait largement contribué à mettre fin à l'espoir d'une place sur le podium pour le MHSC.

Face aux rémoises, Montpellier voudra poursuivre sur sa lancée et ne pas prendre de retard sur la concurrence, alors que "toutes les équipes qui veulent se positionner le plus haut possible ont gagné", le weekend dernier. Et qu'il s'agit là de "l'enseignement principal de cette première journée", selon Yannick Chandioux.

Un entraîneur aussi confiant que déterminé, et qui espère voir ses joueuses afficher plus de maturité sur cette partie comme sur les suivantes que sur l'exercice préécédent : "c'est mon discours depuis samedi : confirmer, affirmer, montrer une maturité qui nous a manqués l'année dernière. On n'a pas maitrisé l'ensemble de nos matchs, parce qu'on a manqué de maturité. C'est vraiment l'objectif cette année : la maitrise des temps forts et des temps faibles, la maitrise et la gestion des émotions".

Au coup de sifflet final, les footballeuses de Montpellier et le staff basculeront sur la préparation du premier gros choc de la saison, vendredi prochain, à Grammont : la réception de l'Olympique Lyonnais. Mais chaque chose en son temps : "bien préparer Lyon, c'est bien négocier Reims", a prévenu le technicien.