Reprise de la D1 : le DFCO Féminin vise le maintien ... au minimum

Le championnat de D1 reprend samedi 10 septembre 2022 pour le DFCO féminin, avec un déplacement à Montpellier. Recrues, objectifs, nouveau centre d'entraînement et nouveau manager, on fait le point sur les enjeux au moment du coup d'envoi de la saison.

Après sept semaines de préparation ponctuées de matchs amicaux, les choses sérieuses reprennent pour les féminines du DFCO. Elles entament, samedi 10 septembre 2022 à Montpellier (coup d'envoi 14h30), leur cinquième saison d'affilée dans l'élite, en D1. "Montpellier, c'est un club qui est toujours dans les cinq premiers, analyse l'entraîneur dijonnais, Christophe Forest. On s'attend à un gros match là-bas, on aura la possibilité de lutter, mais il ne faudra pas y aller avec la fleur au fusil". Un bon test, d'entrée, alors que les "Rouges", fraîchement installées au nouveau centre d'entraînement de Saint-Apollinaire, ont des ambitions pour cette nouvelle saison.

"Une moitié de page blanche"

L'effectif du DFCO a été largement remanié cet été. Une dizaine de départs, une dizaine d'arrivées, et un groupe de 23 joueuses à la disposition de l'entraîneur, Christophe Forest, qui entame sa deuxième saison au club : "On va dire que c'est la moitié d'une page blanche, puisque la moitié des joueuses de l'an dernier sont parties. On a gardé celles qu'on souhaitait garder. C'est un groupe intéressant, on compte sur tout le monde, on a la chance d'avoir des joueuses expérimentées à tous les postes".

Le vestiaire pour cette saison 2022/2023 est très cosmopolite, avec des joueuses venues du Canada, de Pologne, du Danemark, d'Espagne ou d'Haïti. "Tout se passe bien, les nouvelles sont très bien intégrées. Il y a beaucoup d'étrangères. Il y a par moments la barrière de la langue, mais on arrive à se comprendre", sourit la latérale Léna Goetsch, qui assure se débrouiller en anglais.

Des recrues qui font des efforts pour se mettre au français, assure-t-elle : "Elles essayent, c'est bien, c'est dans les deux sens". "Sur les dix nouvelles, neuf parlent ou comprennent le français, rassure de son côté Christophe Forest, l'entraîneur. On va s'adapter au fur et à mesure. Mon adjoint (Guillaume Serra, NDLR) parle bien l'anglais, c'est lui qui assure la traduction".

Quel objectif ?

La saison dernière, le DFCO s'est fait des frayeurs. Le maintien avait été officiellement validé à la dernière journée, avec une dixième place finale (sur douze équipes). Une situation que personne ne veut revire. "Il faut acquérir le maintien le plus rapidement. L'objectif, c'est de ne pas revivre la saison de l'an passé", annonce Léna Goetsch, qui entame sa quatrième saison au club. "La priorité, c'est le maintien, on va faire notre Guy Roux, abonde Christophe Forest. L'année dernière, on a galéré jusqu'au bout".

Le maintien, voire plus ? "L'appétit vient en mangeant", annonce Christophe Forest, qui veut "ne craindre personne". "Il faut avoir des ambitions, sinon on n'avancera pas", estime aussi Léna Goetsch. À l'issue d'une réunion avec le staff et les joueuses, l'objectif est annoncé : viser entre la 6e et la 8e place.

Et ce ne sera pas une mince affaire, le DFCO n'ayant jamais terminé, dans sa jeune histoire, une saison dans l'élite au-delà de la 8e place. La D1 est un championnat à trois vitesses, pour schématiser. Tout en haut, le PSG et Lyon se disputent le titre. Derrière, le Paris FC, Montpellier, Bordeaux doivent batailler pour la 3e place. Et toutes les autres équipes, dont Dijon, luttent pour ne pas être attirées par le bas de tableau. "Il faudrait qu'on arrive à passer devant des équipes comme Reims ou Guingamp (7e et 8e de la saison dernière). Quand on arrive à Dijon, qu'on voit les conditions d'entraînement, on se doit d'avoir des ambitions un peu plus hautes", martèle l'entraîneur.

Un nouveau centre d'entraînement ...

Exit les Poussots. Cette saison, le DFCO féminin rejoint le centre de formation et la réserve dans le bâtiment situé en face de celui de l'équipe de Ligue 2, au sein du complexe de Saint-Apollinaire. "C'est positif. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ces installations-là. Il y a un petit temps d'adaptation, tout n'est pas tout à fait fini. On devrait avoir notre terrain de compétition d'ici la fin du mois de septembre", apprécie le coach Christophe Forest. Le match contre Bordeaux, pour la 2e journée de D1, se jouera donc sur la pelouse de Gaston Gérard, laissée libre par les messieurs qui jouent ... en déplacement à Bordeaux ce weekend-là.

"Les conditions sont meilleures, on a tout à disposition", confirme Léna Goetsch, qui met en avant le confort des vestiaires, et l'accès à la balnéothérapie pour la récupération. Les joueuses disposent ainsi de leur propre terrain, d'une salle de vie, d'une salle de musculation, et d'une salle de kiné dédiée, avec bains chauds et bains froids. "C'est vraiment professionnel. Le club évolue. Le président a voulu faire quelque chose de très bien pour les filles, on l'en remercie, c'est à nous maintenant de rendre la pareille", annonce Christophe Forest.

... et un nouveau manager !

Depuis début juillet, le DFCO féminin peut compter sur un "manager", Sylvain Carric, ancien coordinateur sportif, pendant 13 ans, de Fleury (4e de D1 la saison dernière). "Il a une carte de visite, un carnet d'adresses, ça nous a permis d'aller recruter à l'étranger, se satisfait Christophe Forest. Il s'occupe de choses dont je m'occupais l'année dernière, les déplacements ou le recrutement. Moi, ça me laisse plus de liberté pour le terrain avec mon staff".

