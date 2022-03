D1 féminine : DFCO - OL, le mot "exploit" ne serait pas assez fort

C'est l'évènement de la semaine au Stade Gaston Gérard : trois jours après la belle victoire des messieurs contre Le Havre, les féminines du DFCO investissent le Parc des sports. 8es, elles reçoivent les joueuses de l'Olympique Lyonnais, en tête du championnat, vendredi 18 mars 2022 pour la 17e journée de D1. Coup d'envoi 18h45, à vivre en intégralité à la radio et sur l'appli France Bleu grâce aux commentaires de France Bleu Bourgogne. Le DFCO espère 2500 à 3000 spectateurs pour cette rencontre délocalisée à Gaston Gérard, la billetterie est toujours ouverte.

Les Dijonnaises sont dans une mauvaise dynamique...

Cette rencontre semble tomber au mauvais moment pour les Dijonnaises, car la dynamique n'est pas bonne. Sur une série de dix matchs sans succès, la plus faible attaque de D1 (9 buts) n'a pas marqué en 2022 et reste sur six matchs sans trouver le chemin des filets (en comptant la Coupe de France). Le weekend dernier, les féminines du DFCO se sont inclinées dans un match de bas de tableau face à Issy (1-0 sur la pelouse des Poussots). Un faux-pas dans la course au maintien.

Il nous a dit qu'il n'était pas content du résultat mais qu'il a confiance en nous et dans le staff pour relever la tête

Cette défaite, "elle a fait mal à toute l'équipe, on a eu du mal à se reconcentrer, il y avait beaucoup de tristesse et de frustration après ce match, ça a été un coup de massue", raconte la gardienne Solène Durand, invitée dans 100% DFCO. "Le président (Olivier Delcourt, ndlr) nous a appelé, ça fait plaisir de voir qu'il nous soutient, qu'il est là pour nous même si les résultats ne sont pas là, relate-t-elle. Il nous a dit qu'il n'était pas content du résultat mais qu'il a confiance en nous et dans le staff pour relever la tête et faire des meilleures choses contre Lyon".

... tout l'inverse des Lyonnaises

Comme souvent, l'OL marche sur l'eau. Les Lyonnaises sont en tête du championnat et n'ont jamais connu la défaite en D1 cette saison. Elles ont la meilleure attaque (65 buts, quatre en moyenne par match) et la meilleure défense (seulement 7 buts concédés en 16 rencontres).

Seule fausse note : les Lyonnaises ont été accrochées le weekend dernier par l'AS Saint-Etienne - une équipe qui joue sa survie en D1, comme le DFCO. Leur seul match nul de la saison en D1. Les "Vertes" l'ont fait, alors pourquoi pas les "Rouges"?

L'exemple de 2019

Dans son histoire, le DFCO féminin n'a jamais réussi à gagner - ni même à marquer contre l'OL. Pour trouver des motifs d'espoir, il faut regarder dans le rétroviseur. Dans un passé très récent, il y a ce match de Coupe de France face aux championnes de D1 en titre, le PSG, début janvier avec ce 0-0 à la fin du temps règlementaire et cette défaite aux tirs au but. Sinon, il faut remonter à octobre 2019. Ce soir-là, le DFCO accroche l'OL sur la pelouse de Gaston Gérard, 0-0 au terme d'un match héroïque.

La gardienne des "Rouges", Solène Durand, n'était pas encore au club, mais elle avait suivi ce match devant sa télé. "Les filles en reparlent à chaque fois qu'on joue contre une grosse équipe, raconte l'internationale française, il y a même des photos dans les bureaux et vers notre vestiaire, ça reste un moment important pour le club et si on peut le reproduire on ne s'en privera pas". Alors un nouveau 0-0, ce serait un bon résultat ? "Je signe direct ! Pourquoi pas un petit but à la dernière minute sur un coup de pied arrêté? Mais c'est sur qu'un 0-0, toute l'équipe le valide", répond Solène Durand.

DFCO Féminin - OL féminin, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne vendredi 18 mars 2022. Avant-match dans 100% DFCO dès 18h, coup d'envoi 18h45 avec Adrien Beria (France Bleu Bourgogne) et Hervé Obrecht (Club 21).