D1 : Eve Périsset, le symbole du changement de statut de l'équipe féminine des Girondins

Gros match pour les Girondines ce weekend avec la réception du PSG. Une rencontre bien particulière pour Eve Périsset. La Néo-Bordelaise va retrouver pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines son ancien club. Le 2 août dernier, en demi-finale de la Coupe de France, la défenseure avait carrément joué son tout premier match officiel avec les Marine et Blanc contre ses anciennes coéquipières parisiennes. Un joli clin d’œil du destin pour Eve Périsset. Bordeaux avait frôlé l'exploit en s'inclinant en fin de match (1-2). Deuxième tentative ce dimanche (12h45) à l'heure du déjeuner.

Son arrivée au club cet été symbolise en tout cas la nouvelle dimension prise par cette équipe. Qui aurait imaginé il y a encore un ou deux ans que les Girondins recruteraient une joueuse du PSG ? Et on ne parle pas d'une joueuse en bout de banc mais bien d'une internationale française, formé à Lyon, qui a disputé trois matchs de la dernière Coupe du Monde en 2019.

En club, Eve Périsset a déjà remporté trois titres de champion de France, trois Coupe de France et disputé une finale de Ligue des champions à seulement 25 ans. Depuis 4 ans, elle était un élément important du club de la capital. Cela montre bien à quel point les Girondines ont changé de statut. Aujourd'hui, Bordeaux peut attirer ce genre de joueuses et leur proposer un projet ambitieux. Les milieux de terrain Charlotte Bilbaut et Inès Jaurena en étaient déjà un bel exemple il y a un an. Là, c'est encore un petit cran au-dessus. Cette équipe avance doucement mais sûrement. Maintenant, il faudra confirmer tout ça sur le terrain et un exploit face au PSG ce weekend serait le bienvenu pour s'affirmer encore un peu plus.