D1 Féminine - Le "dossier Albi" Le PSG finalement fixé le 4 janvier 2017

Le PSG - leader de la D1F - attend toujours et encore la décision de la commission fédérale (FFF) suite à l'entrée d'une joueuse non-inscrite sur la feuille de match à l'occasion d'une rencontre face à Albi. La décision sera finalement connue à l'issue de la commission du 4 janvier prochain.

C'est un feuilleton qui n'en finit pas. Et depuis que le PSG s'est emparé de la tête du championnat, grâce à son succès face à Lyon (1-0), la décision attendue prend une plus grande importance. Petit rappel des faits : Le 10 septembre dernier, le Paris Saint-Germain a largement battu Albi (4-0) mais l’entrée en jeu à la 46e minute de Sarah Palacin, qui n’était pas inscrite sur la feuille de match, pose problème.

Une faute constatée par l'arbitre du match qui a déclenché une enquête de la fédération. Les deux clubs ont été entendus, la décision devait tomber le 7 novembre, puis à la mi-décembre mais toujours rien.

Selon nos informations, les membres de la commission ont du mal à trancher car il n'y a pas assez d'éléments dans le dossier. La décision a donc été mise en délibéré et elle sera définitive à l'occasion de la prochaine commission du 4 janvier 2017. Deux sanctions possible pour le PSG, soit le match est à "rejouer", soit il est perdu "sur tapis vert". Une tendance se dessine pour un match à rejouer, comme cela a été le cas il y a deux ans pour le même genre de dossier à l'occasion d'une rencontre de D1Féminine entre St Etienne et Juvisy.