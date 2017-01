D1 Féminine - "Dossier Albi" : le PSG perd le match sur tapis vert (et surtout un point supplémentaire)

La commission fédérale (FFF) a enfin tranché. Suite à l'entrée d'une joueuse du PSG non-inscrite sur la feuille de match à l'occasion d'une rencontre face à Albi, Paris perd le match sur tapis vert et se voit en plus retirer un point supplémentaire. Paris n'est plus leader de la D1 Féminine.

Il y a quelques semaines, Patrice Lair nous confiait que "si il faut le rejouer ce match, on le rejouera". L'entraîneur du PSG pensait que la commission fédérale serait plus clémente sur le "Dossier Albi" à l'encontre du club de la capitale. Pas de chance, le PSG vient de perdre sur tapis vert son match face à Albi du 10 Septembre dernier. Petit rappel des faits : ce jour là, le Paris Saint-Germain a largement battu Albi (4-0) mais l’entrée en jeu à la 46e minute de Sarah Palacin, qui n’était pas inscrite sur la feuille de match, a posé problème. Cette sanction a pour conséquence d'enlever au PSG 3 points au classement + 1 autre point de sanction = le PSG repasse désormais 2ème de D1 Féminine.

Contacté par nos soins, le club de la capitale n'a pas souhaité réagir. Il peut faire appel de cette décision en emmenant le dossier au Tribunal Administratif du Sport. Il y a deux ans dans le même genre d'affaire, le TAS avait donné match à rejouer, à l'occasion d'une rencontre de D1Féminine entre St Etienne et Juvisy.

