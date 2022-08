D1 Féminine : Francisco Fardilha quitte déjà les Girondins de Bordeaux

C'était un secret de polichinelle pour les fins connaisseurs du club. Francisco Fardilha s'apprête à quitter (déjà) les Girondins de Bordeaux ! Arrivé en novembre dernier au club, le directeur technique de la section féminine a annoncé son départ à la direction début juillet mais il ne souhaitait pas que l’information soit rendue publique pour ne pas perturber la reprise de l’équipe cet été.

C'était lui ou Lair !

Le Portugais a décidé de quitter son poste pour de multiples raisons. Tout d'abord à cause du manque d'investissement du club sur l'équipe féminine (baisse du budget, non-réinvestissement des recettes dites "extraordinaires" de la FFF et du transfert de la Brésilienne Taïnara au Bayern Munich, possible disparition du poste de Team Manager). Ensuite, il y a eu le départ du responsable de la réathlétisation, Sébastien Oria, très respecté par Fardilha. Enfin, la goutte d'eau a été le maintien en poste de Patrice Lair à la tête de l'équipe à l'intersaison. Les deux hommes ne s'entendaient absolument pas.

Francisco Fardilha avait notamment prévu de recruter ces trois joueuses pour renforcer l'équipe féminine : Lana Golob, Jermaine Seoponsenwe et Léa Declercq. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a pu rejoindre le club cet été en raison de la situation du club. Le Portugais a trouvé un accord financier avec les Girondins de Bordeaux ces derniers jours et quittera officiellement le club à la fin du mois. Ce proche de Luis Campos, le nouveau boss du PSG, pourrait rebondir dans un club allemand, anglais ou américain.