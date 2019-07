D1 Féminine - Girondins de Bordeaux : le nouvel entraîneur Pedro Losa prend ses marques

Premier entraînement et première rencontre avec la presse ce lundi pour le nouvel entraîneur des féminines de Bordeaux, Pedro Martinez Losa. Après l'Espagne et l'Angleterre, il va découvrir le championnat féminin français, avec l'ambition, à terme, de concurrencer les meilleurs.

Bordeaux, France

L'arrivée de Pedro Martinez Losa correspond à la volonté de "tourner une nouvelle page de l'histoire des féminines des Girondins de Bordeaux" déclare le président Frédéric Longuépée en préambule de la présentation du nouvel entraîneur. Le club investit sur son équipe féminine, "on a consolidé l'équipe autour de quatorze joueuses, cinq nous ont rejoint [avec] la volonté d'enfoncer le clou et de continuer à faire progresser cette équipe féminine." Le président et son nouvel entraîneur ne s'interdisent pas de viser la troisième place du championnat, voire plus haut. Car Pedro Martinez Losa semble vouloir s'inscrire sur le long terme.

Pedro Martinez Losa (au centre) et ses adjoints José Barcala Garcia (à droite) et Damien Lopez (à gauche). © Radio France - Camille Huppenoire

France Bleu Gironde : vous avez entraîné en Angleterre (féminines d'Arsenal), en Espagne (féminines du Rayo Vallecano), quelles différences voyez-vous avec le championnat français, et quelles sont les forces et faiblesses de notre D1 ?

Pedro Losa : la force de la D1 féminine est d'avoir un club comme Lyon qui marque le foot féminin français et mondial. Cela nous donne un exemple, tout proche de nous, à suivre. Je ne dis pas qu'on doit copier tout ce que fait Lyon, mais c'est une bonne chose. Le moins bon, c'est que contrairement à d'autres pays comme les Etats-Unis ou l'Angleterre, où il y a une vraie prise en compte du football féminin par la société (...) où il y a plus de petites filles qui jouent, et donc plus de talents qui émergent, en France et en Espagne on est certes en progression, mais il y a encore un gros travail de base à faire.

Ce travail de base vous concerne aussi, au niveau du club ?

Bien sûr, on doit créer des modèles. Les jeunes filles qui veulent faire du foot doivent avoir envie de devenir des Camille Abily, des Wendie Renard, des Claire Lavogez. C'est ça le foot futur, l'opportunité de devenir des idoles et qu'une femme puisse envisager le football comme un vrai travail.

La Coupe du monde peut avoir un effet positif sur les sections féminines des clubs ?

C'est une opportunité de faire un nouveau pas vers l'avant (...) le problème, c'est que le foot féminin en équipes nationales a évolué plus vite que le foot féminin en clubs. Ce qu'on peut faire, c'est bien jouer. Si on joue bien, les fans vont s'identifier, viendront voir les matchs (...) et si au final on peut gagner un titre...c'est ça qui rend heureux les fans.

En Espagne, j'ai perdu la Liga pour un but. Un but. J'ai cru que c'était la fin du monde. Mais après ça, je l'ai gagnée trois fois - Pedro Losa

Le défi c'est de faire tout le nécessaire pour que l'équipe ait du succès. Si on veut être une équipe de niveau Ligue des champions, on doit se comporter comme telle. Si on veut être l'équipe qui gagne la Ligue, on doit se comporter comme une équipe gagnante de la Ligue. On ne la gagnera pas la première année, ni même la deuxième, mais tu dois te placer, te mettre en position de la gagner. En Espagne j'ai perdu la Liga pour un but. (il insiste) Un but. Ce jour-là, j'ai cru que c'était la fin du monde. Mais après ça, je l'ai gagnée trois fois (avec le Rayo Vallecano féminin, ndlr). Si tu te mets en position de gagner...un jour, tu finis par gagner.

Où se situe Bordeaux par rapport aux cadors lyonnais et parisiens ?

On est encore un peu loin. Le précédent staff a fait un énorme travail. Nous on doit s'appuyer dessus et continuer. Le club a fait tout le nécessaire, on a ce qu'il faut. La vie n'est jamais parfaite, bien sûr (...) il y a une marge de progression. C'était le premier entraînement aujourd'hui (lundi), ce n'est jamais parfait le premier jour...les meilleurs jours viendront, dans quelques mois !