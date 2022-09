D1 féminine (J1) : Les filles du Stade de Reims s'inclinent sévèrement contre Lyon (1-5)

Pour leur entrée dans le championnat de D1, les filles du Stade de Reims ont fait bonne figure ce dimanche face aux championnes de France et d'Europe en titre lyonnaises. Mais elles sont tombées sur des Rhodaniennes plus efficaces devant le but, malgré la réduction du score de Melchie Dumornay.

A regarder le score final de la rencontre, le résultat est lourd, et on pourrait imaginer que les Lyonnaises ont largement dominé leur sujet. Dans les faits, la rencontre a offert une physionomie bien plus accrochée. Certes, la possession de balle était rhodanienne. Mais la défense rémoise restait suffisamment bien en place pour ne laisser aucune situation aux visiteuses. Mieux, les projections rapides en contre permettaient aux Rouge et Blanche de se montrer dangereuses. Mais Melchie Dumornay ne cadrait pas sa frappe.

Dans une rencontre engagée et rugueuse dans les duels, les Lyonnaises profitent finalement de quelques errances sur coup de pied arrêté pour ouvrir le score après le quart d'heure de jeu puis juste avant la pause. Pas abattue, les protégées d'Amandine Miquel étaient proches de revenir, mais Kessya Bussy voyait sa frappe repoussée par le poteau.

Le retour des vestiaires est pourtant prometteur. Le pressing rémois gêne une défense lyonnaise expérimentale, la faute à de nombreuses absences. A force d'engagement, Melchie Dumornay est finalement récompensée à l'heure de jeu. Plus rapide qu'Amandine Henry, la Rémoise se présente face à la gardienne adverse et réduit le score. De quoi faire naître l'espoir d'un exploit à Delaune. Les changements avec l'entrée de jeunes joueuses et la fatigue physique seront finalement fatals aux Rémoises. Usées, les coéquipières de Magou Doucouré finissent par baisser pavillon. Les championnes de France en titre en profitent pour ajouter trois buts supplémentaires. La force de l'expérience. Si l'exploit n'a pas eu lieu, le Stade de Reims n'a pas à rougir de sa performance. Aux joueuses, désormais, de lancer leur saison, encore à domicile, face à Montpellier samedi prochain.

. -

A Reims (Stade Delaune), Lyon bat le Stade de Reims 5-1