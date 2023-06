D1 féminine - Klaudia Jedlinska en renfort offensif au DFCO

Le DFCO se renforce en attaque ! Repérée au sein du championnat polonais où elle évoluait sous les couleurs du TME SMS Łódź depuis 9 ans, Klaudia Jedlinska s’est engagée pour les deux prochaines saisons au DFCO.

Systématiquement appelée en équipe nationale de Pologne en équipes de jeunes, puis chez les A depuis avril 2021, cette attaquante de 23 ans a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière en découvrant le championnat de France. « Je suis très heureuse d’intégrer ce club et de relever de nouveaux défis. J’ai hâte de débuter et je n’ai pas peur de ce changement, explique-t-elle. J’aime beaucoup le championnat de France et le style de jeu pratiqué. Je voulais découvrir un championnat plus fort, car je crois en mes qualités en tant qu’internationale polonaise. J’ai aussi senti que le DFCO appréciait mon profil et me voulait vraiment. C’est important de ressentir cette énergie positive. »

Vainqueur de la coupe de Pologne en juin, championne de Pologne lors de la saison 2021/2022, Klaudia Jedlinska a marqué plus de 30 buts et offert plus de 15 passes décisives sur les trois derniers exercices. Elle a également participé à la Ligue des Champions.

Klaudia Jedlinska portera le numéro 20.