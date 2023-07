D1 féminine : la joueuse danoise Malou Marcetto signe au DFCO

Et une recrue de plus pour l'équipe féminine du DFCO ! Après Latifah Abdu , Klaudia Jedlinska et Océane Picard , c'est aujourd'hui Malou Marcetto, joueuse danoise, qui signe à Dijon. Le club a partagé la nouvelle via un communiqué sur les réseaux sociaux ce vendredi 14 juillet. "Mon objectif personnel est d’avoir du temps de jeu et d’apporter ma créativité et ma qualité technique lors des phases d’attaques. Sur le plan collectif, j’espère qu’on obtiendra de bons résultats et qu’on progressera toutes ensembles", écrit Malou Marcetto, qui évoluera au milieu de terrain à Dijon. Elle portera le maillot numéro 18.

ⓘ Publicité

Une première expérience à l'étranger

Jouer ailleurs qu'au Danemark, c'est une première pour Malou Marcetto. Elle découvre le football au sein du mythique club de Brondby IF où elle gravit très vite les échelons jusqu'à devenir une titulaire indiscutable en Elitedivisionen en 2020. A son actif : treize buts et deux apparitions en Ligue des Champions. Les portes de la sélection nationale s'ouvrent ensuite à elle. Malou Marcetto portera même le brassard de capitaine de l’équipe U23 du Danemark. "Nous sommes très satisfaits d’avoir attiré au club et convaincu une joueuse très convoitée et qui possède un très gros potentiel, et qui à seulement 20ans est déjà titulaire et capitaine avec les U23 du Danemark", confie Sylvain Carric, manager de la section féminine du DFCO.