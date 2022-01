D1 Féminine : la rencontre PSG - Dijon est reportée

Pas de match de championnat pour les footballeuses parisiennes ce week-end ! Ce vendredi, la Fédération Française de football a annoncé le report de la rencontre entre le PSG et Dijon. "Plusieurs cas de Covid-19 ont été constatés concernant ce match" indique la FFF dans un communiqué.

Pas de match ce week-end pour Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières

Les retrouvailles express n'auront pas lieu ce week-end entre le PSG et Dijon. Dimanche dernier, le club de la capitale a éliminé les Bourguignonnes en 16es de finale de la Coupe de France (0-0, 5 Tabs 4) et hasard du calendrier les deux équipes devaient se retrouver sept jours plus tard pour la 12e journée de D1 Arkema.

Ce match prévu le dimanche 16 janvier à 12h45 a été reporté à une date ultérieur par la FFF. La Fédération Française de Football qui dans un communiqué a indiqué que "Plusieurs cas de Covid-19 ont été constatés concernant ce match". De son côté, le PSG a indiqué que les cas de Covid-19 ont été constatés du côté du DFCO et non pas au sein du club parisien.