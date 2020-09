D1 féminine : Le HAC ramène un point de Paris, et quelques regrets

Paradoxal. Voilà le sentiment qui régnait chez les havraises, après le match nul ramené du stade Robert-Bobin, dans l'Essonne. Le HAC a raté un penalty dès la 13e minute, puis a énormément subi. le Paris FC était meilleur, a multiplié les occasions, en profitant de sa vitesse sur les ailes. Mais les Ciel et Marine ont été solides. La gardienne Constance Picaud a été très rassurante pour sa défense, et Le Havre n'a pas cédé.

On se dirigeait vers un 0-0 heureux pour nos Normandes, quand le sort a basculé du bon côté, avec un but presque inattendu de Thorvaldsdottir (88e). Un petit hold-up qui n'a pas duré longtemps puisque, sur l'engagement, les Parisiennes égalisaient, moins d'une minute après le but havrais.

Déjà, lors du dernier match, le HAC avait pris un but juste après avoir marqué. "C'est interdit de faire ça, c'est un manque de concentration, estime la gardienne Constance Picaud, des filles, mais aussi de moi. C'est énervant, frustrant, on est toutes fautives et on va en tirer les leçons."

Son entraîneur, Thierry Uvenard regrette les points perdus à cause de cela : "C'est anormal. Elles doivent comprendre et apprendre, sinon on ne gagnera pas."

Pour autant, le coach admet que ce point du match nul est déjà inespéré, contre une belle équipe parisienne, et vu le déroulé du match : "Il faut être sincère, on est très heureux... A la 85e minute, je me serais satisfait d'un 0-0. Il faut être sport et dire que Paris ne méritait pas de perdre."

Ce samedi après-midi, les Havraises ont payé pour apprendre, il ne faudra pas que cela se reproduise trop souvent. Mais pour l'instant, le compteur tourne : quatre points en trois matches.

