D1 Féminine - Le PSG croque Lille 6 buts à 1

Ce dimanche pour la 3ème journée de D1 Féminine, le PSG a disposé très facilement du promu lillois. Une victoire 6 buts à 1 avec notamment un triplé de Marie-Antoinette Katoto. Le PSG reste invaincu en championnat et se retrouve troisième de D1F à deux points de Lyon et Montpellier. .

Paris n'a pas fait dans les sentiments en ce dimanche après-midi. Face à un promu lillois qui avait plutôt bien réussi son début de saison, le PSG a fait voir aux jeunes du LOSC qu'il y avait encore un écart important avec une équipe de haut de tableau. Le festival offensif a débuté dés la 6ème minute de jeu par Marie-Antoinette Katoto qui ensuite a enchainé pour un triplé (13' et 58'), le reste du score a été complété par un doublé de Délie (50' et 71') et une belle tête de Paredes pour clôturer le score (84'). Lille a réduit la marque la 90' par Jana (6-1). Prochain match dimanche 1er octobre à Guingamp ... quand au prochain match à domicile on ne sait toujours pas où il se jouera pour les féminines du PSG ...