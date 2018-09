Paris, France

On n'arrête plus l'équipe féminine du PSG. Pour la quatrième journée de D1F, les joueuses d'Olivier Echouafni sont allées battre Montpellier 3 buts à 0. Un succès, grâce à des buts de Brunn (16') et Katoto (33', 58'), qui permet à la section féminine du PSG de coller au train de l'OL. Les deux équipes sont ex-aequo en tête du championnat et possèdent déjà 5 points d'avance sur Bordeaux qui pointe à la 3ème place.