D1 Féminine : le PSG refuse une offre de Chelsea pour Grace Geyoro

France Bleu Paris s'est fait confirmer que Chelsea (ANG) a formulé une offre de transfert pour Grace Geyoro. Le PSG a refusé cette offre pour sa capitaine. On évoque un montant qui avoisinerait les 500.000 euros, du jamais vu dans le football féminin.

Victor Joly / DPPI via AFP

La capitaine du PSG est courtisée depuis plus d'un an par Chelsea (ANG)

Grace Geyoro sera-t-elle encore une joueuse du PSG dans les prochaines semaines ? Il y a encore quelques temps, cette question pouvait paraitre complétement farfelue mais après l'information dévoilée par le site lequipe.fr ce lundi, on peut désormais se demander si la joueuse formée au club va rester au Paris-Saint-Germain.

Âgée de 25 ans, la capitaine parisienne qui a fait un excellent euro 2022 est courtisée par Chelsea. France Bleu Paris s'est fait confirmé que le PSG a reçu et refusé une offre du club londonien. Offre conséquente qui dépasse les 500.000 euros, un chiffre jamais atteint pour un transfert dans le football féminin européen (*). Ce n'est pas la première offre de la part de Chelsea pour tenter d'arracher Grace Geyoro au PSG. Un club de la capitale qui selon plusieurs source n'est absolument pas enclin à un départ de l'une de ses joueuses cadres.

Reste à connaître la position de la joueuse qui a repris le chemin de l'entraînement samedi après quelques jours de vacances. Attachée au PSG, Grace Geyoro n'avait pas forcément en tête un départ cette saison du PSG mais selon nos informations la joueuse n'est plus complétement fermée à l'idée de rejoindre le championnat anglais et surtout d'intégrer un club qui lui fait la cour avec insistance depuis maintenant presque un an.

(*) à titre de comparaison, le plus gros transfert effectué par la section féminine du PSG est de 150.000 euros en 2017 pour faire faire venir Kadidiatou Diani du PFC au PSG