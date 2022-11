D1 Féminine : le PSG s'impose sans trop forcer à Bordeaux

7e but en D1F pour Kadidiatou Diani

Sous la pluie et dans le vent, les joueuses de Gérard Prêcheur se sont imposées à Bordeaux sur le score de 3 buts à 0. Dans cette rencontre où la gardienne parisienne Sarah Bouhaddi n'a pas eu un arrêt à faire, le PSG n'a pas trop eu à forcer son talent face à des Bordelaises limitées qui n'ont même pas profité de la première mi-temps très moyenne des parisiens.

Dans cette rencontre, c'est Kadidiatou Diani qui a ouvert la marque d'une très jolie reprise à la toute fin de première mi-temps (45+2'). La suite, c'est Sandy Baltimore qui inscrit le deuxième but (58') et délivre une très jolie passe sur coup-franc à Orianne Jean-François pour le troisième but (71').

Avec ce sixième succès de la saison, le PSG passe en tête du championnat en attendant le résultat de Lyon face au Havre. Prochain match pour les parisiennes avec la réception de Guingamp le samedi 26 novembre à 14h30.