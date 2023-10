D1 Féminine : le PSG s'incline face à Lyon (0-1)

Le choc a bien eu lieu mais malheureusement comme trop souvent et déjà pour la deuxième fois de la saison, le PSG s'est incliné face à Lyon. Une défaite en championnat qui pour une fois n'est pas rédhibitoire puisque le titre se jouera cette saison avec des play-offs.

Dans cette rencontre, les coéquipières de Grace Geyoro ont beaucoup donné et se sont procurés de belles occasions mais le seul but de la soirée est bien lyonnais et il est l'oeuvre d'Eugénie Le Sommer qui a la 20ème minute de jeu a trompé d'une reprise à 10 mètres la gardienne du PSG Constance Picaud (0-1).

Au classement, Lyon rattrape le Paris FC en tête du championnat. Le PSG est cinquième. Prochaine rencontre pour le PSG, vendredi avec un déplacement à St Etienne.