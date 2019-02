D1 Féminine : Le PSG sans pitié face à Montpellier (4-0)

Paris, France

Il ne fallait pas être en retard au stade Jean Bouin ce samedi à l'occasion de cette rencontre de la 16ème journée de D1 Féminine. Les joueuses du PSG, grâce à une frappe lumineuse de l'internationale chinoise Wang Shuang, ont ouvert le score dès la 17ème seconde de jeu face à Montpellier (1', 1-0).

La suite de ce match est au même rythme avec un nouveau but à la 6ème minute de jeu par Geyoro (6', 2-0) et l'inévitable Katoto pour le 3-0 dès la 21ème minute de jeu. Montpellier ne se relèvera pas de ce démarrage violent du PSG. Une équipe qui ensuite gérera son avance avant de voir en fin de match la nouvelle recrue Nadia Nadim inscrire le 4ème but (89',4-0).

En attendant le résultat de l'Olympique Lyonnais qui joue demain face au Paris FC à 14h45. Avec ce résultat, le PSG d'Olivier Echouafni est leader provisoire de D1 féminine.