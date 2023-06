D1 Féminine : Léa Declercq prolonge avec le DFCO

Une bonne nouvelle pour l'équipe féminine du DFCO. Elle va retrouver sa capitaine, jusqu'alors écartée pour blessure au genou.

"Léa Declercq est revenue dans le groupe en deuxième partie de saison pour amener toute son expérience et sa technicité dans l’opération maintien" explique le club dans un communiqué.

"L’annonce de sa signature est une très bonne nouvelle pour le club" se félicite le DFCO. « C’est une superbe nouvelle pour notre équipe, Léa est une joueuse emblématique du club et surtout l’une des références du championnat à son poste" assure Sylvain Carric, manager général de la section féminine. *"*Elle va nous permettre de continuer à nous développer et à aller voir plus haut dès la saison prochaine »

Une sixième saison avec le maillot Rouge

"La numéro 8 dijonnaise qui est aussi la joueuse qui a inscrit le premier but de l’histoire du DFCO en D1 Arkema, se projette avec ambition sur la saison à venir" complète le DFCO

« Je suis très heureuse de prolonger pour une sixième année au DFCO. Je me sens comme à la maison ici. J’ai déjà hâte que la nouvelle saison débute, avec de nouvelles ambitions et des objectifs élevés" déclare Léa Declercq.