D1 Féminine : les filles du DFCO subissent la loi de l'ogre lyonnais (0-3)

La gardienne dijonnaise, Mylène Chavas, a du aller chercher le ballon trois fois dans ses filets, ce samedi 27 mars 2021. Elles et ses coéquipières ont subi la loi de l'Olympique Lyonnais (0-3), au stade des Poussots, à Dijon (Côte-d'Or). Les filles du DFCO se sont battues pour conserver le score de 1-0 à la mi-temps mais il y a eu un "coup de mou mental" au début du second acte, selon l’entraîneur des dijonnaises, Yannick Chandioux.

"La hiérarchie a été respectée" pour Mylène Chavas

Il faut dire que les filles du DFCO ont beaucoup puisé en première mi-temps face aux septuple lauréates de la Ligue des Champions féminine, et tenantes du titre. Elles s'accrochent, réussissent parfois à mettre en difficulté la défense rhodanienne menée par l'internationale française aux 124 sélections, Wendie Renard, et la japonaise Saki Kumagai. "On a 5-6 situations de 3 contre 2, de 3 contre 3, de face-à-face, parce que Sh'Nia (Gordon, N.D.L.R.) en a un en première puis un autre en deuxième mi-temps. (...) Je pense qu'on méritait de marquer un but" affirme Yannick Chandioux, le coach des féminines du DFCO.

"Je pense qu'on méritait de marquer un but", Yannick Chandioux, entraîneur des féminines du DFCO

Même si, pour lui, le "3-0 est un peu lourd", il estime que les Lyonnaises méritent leur victoire. Même constat pour Mylène Chavas, la gardienne du DFCO, auteur de plusieurs parades lors du premier acte. "Lyon est une très bonne équipe, qui joue la Ligue des Champions et donc qui est un cran au-dessus de nous, admet-elle. La hiérarchie a été respectée".

Un arbitrage pas forcément du gout des dijonnaises

Parmi les faits de jeux, deux ont particulièrement fait réagir les bancs. L'un d'eux est ce penalty sifflé en faveur de Lyon juste avant la mi-temps. Pour Mylène Chavas, aux premières loges, la faute n'y est pas du tout. "Ce penalty est très sévère parce que franchement, j'ai vraiment l'impression que notre défenseur touche le ballon avant la Lyonnaise", assure la jeune dijonnaise. Ce penalty, l'internationale française Wendie Renard ne le cadre pas et fuit à gauche.

L'autre fait de jeu, c'est une faute sur Desire Oparanozie, toujours en première mi-temps. L'attaquante nigériane file alors vers le but mais s'écroule dans la surface. "Moi je suis loin donc c'est difficile de parler mais je ne pense pas qu'elle tombe toute seule", estime Mylène Chavas.

Pour les Dijonnaises, le prochain match se passe au Havre, samedi prochain. Elles sont 9è de D1 Arkema.