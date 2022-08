D1 féminine : les Girondins de Bordeaux commenceront la saison contre Le Havre

Maëlle Garbino et ses coéquipières débuteront la saison contre Le Havre.

Ce sera donc un promu pour débuter la saison. L'équipe féminine des Girondins de Bordeaux recevra le Havre AC, pour lancer sa saison de D1 Arkema, le week-end du 10 septembre. Le match aura lieu au stade Sainte-Germaine, au Bouscat, où se joueront les rencontres à domicile cette saison. Championnes de leur poule de D2 l'an dernier, les Havraises comptent dans leur effectif trois anciennes joueuses des Girondins, la gardienne Laëtitia Philippe, la milieu de terrain Eva Sumo et l'attaquante Nadjma Ali Nadjim.

Les Bordelaises se déplaceront ensuite à Dijon le week-end suivant, puis recevront Reims. Le premier gros test sera un déplacement à Montpellier, 5e l'an dernier, et qui a recruté la capitaine bordelaise Charlotte Bilbaut, le week-end du 1er octobre.

Parmi les autres grandes dates à retenir, les Girondines recevront le week-end du 15 octobre l'Olympique Lyonnais, vainqueur l'an dernier de la D1 et de la Ligue des Champions, avant de s'y déplacer le week-end du 25 février. Les affrontements contre le Paris Saint-Germain sont prévus les week-ends du 19 novembre (à domicile) et du 1er avril (à l'extérieur). Les derbys contre les Charentaises de Soyaux se joueront les week-ends du 26 novembre (à Soyaux) et du 15 avril (à domicile).

Avant cela, les Girondines joueront quatre matchs amicaux, dont le premier ce samedi 6 août, au Haillan contre Soyaux. Elles se déplaceront ensuite sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (D1 espagnole), le dimanche 14 août, recevront Mérignac-Arlac (Régional 1) au Haillan le jeudi 25 août, avant d'affronter le 3 septembre Montauban (D2) dans un lieu à déterminer.

De nombreux départs cet été

La section féminine des Girondins de Bordeaux sort d'une saison difficile. Troisièmes en 2020/2021, les joueuses de Patrice Lair n'ont pas pu faire mieux que sixièmes l'an dernier. Elles avaient également découvert la Ligue des champions, avec une défaite au deuxième tour préliminaire contre les Allemandes de Wolfsburg, futures demi-finalistes.

Cet été, plombée par les difficultés financières du club, la section féminine a enregistré des départs de joueuses majeures. Les actuelles internationales françaises Eve Périsset (Chelsea) et Charlotte Bilbaut (Montpellier) ont ainsi quitté le club. C'est aussi le cas de Claire Lavogez (Kansas City), Tainara (Bayern Munich), Inès Jaurena (Lyon), et Katja Snoeijs (Everton). Dans le sens des arrivées, en attendant celle de la gardienne du FC Metz, numéro 3 en équipe de France Justine Lerond, annoncée par Le Républicain lorrain, les Girondins ont annoncé ce jeudi la signature de la jeune attaquante de 18 ans Hillary Diaz, en provenance du FC Nantes (D2) et la signature professionnelle de la défenseure Fiona Liaigre (17 ans).