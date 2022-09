D1 Féminine : les Girondines repartent d'une page blanche cette saison

Ce samedi, c'est la reprise de la D1 Féminine avec nos Girondines. Elles repartent cette saison d'une page blanche, un peu comme tout le club. Elles aussi ont cru disparaître cet été, ce qui aurait été encore plus rageant car s'il y a quelque chose qui allait bien au club ces dernières années, c'est bien l'équipe féminine. Mais, finalement, elles seront bien là ce samedi sur la pelouse du stade Sainte-Germaine à partir de 14h30 pour affronter Le Havre.

Des FCGB Women new look, on peut dire car il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Il a fallu réduire encore la voilure avec les problèmes financiers du club. Le budget est repassé sous la barre des deux millions d'euros. Si Patrice Lair sera toujours sur le banc cette saison, le directeur technique Francisco Fardilha a par exemple lui quitté le club. Pour l'instant, il n'a pas été remplacé.

Patrice Lair, l'entraîneur des Girondines © Maxppp - Stéphane GUIOCHON

Objectif maintien avant tout cette saison

Sur le terrain, le club va miser sur la jeunesse puisque presque toutes les cadres de l'effectif ont quitté le navire : Périsset, Bilbault, Jaurena, Lavogez ou encore Snoeijs. Seulement trois recrues ont rejoint le club en retour faute de moyens. Aujourd'hui, l'équipe est composée d'une petite quinzaine d'éléments confirmées et complétée par de très jeunes joueuses.

Patrice Lair va donc s'appuyer sur les historiques du club : Thibaud, Lardez ou Garbino en espérant l'émergence d'autres joueuses comme Palis ou Dufour. Les objectifs ont bien sûr étaient revus à la baisse. Même si le club espère rester dans le haut de tableau de la D1, il faudra avant tout assurer rapidement le maintien et développer toutes ses jeunes joueuses pour rêver de nouveau d'un avenir plus radieux.