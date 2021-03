D1 féminine : les matches se suivent, le contenu s'améliore mais les résultats se ressemblent pour le HAC

Avant le match, les joueuses du HAC se rassemblent, titulaires et remplaçantes, forment un grand cercle. Dans le vide du stade Océane, les mots de Constance Picaud, la gardienne et capitaine montent jusqu'en haut des tribunes : "Pas de regrets, on joue en voulant gagner", clame-t-elle à ses coéquipières.

Le HAC joue sérieusement, replié derrière, encaisse les coups mais ne rompt pas. Montpellier est une équipe bien supérieure, il faut d'abord les écœurer, puis qui sait, en balançant devant en contre-attaque. La tactique a été bien suivie. Les Héraultaises n'ont pas eu foule d'occasions. Mais l'ouverture du score va traduire dans les faits l'écart de niveau entre les deux équipes : une frappe absolument somptueuse de Lendeka aux trente mètres, qui se loge hors de portée de la gardienne havraise (0-1 36'). Sonnées, les Havraises encaisseront un deuxième but juste avant la pause (0-2 45'). Difficile à analyser cette première période... Le HAC, plutôt convaincant peut nourrir des regrets au vu du jeu et des situations de contre créées, mais a logiquement craqué au fil des minutes.

Les Havraises vont surprendre un Montpellier un peu éteint à l'heure de jeu, Thorvalddottir permettant de revenir à un but d'une belle frappe à ras de terre (1-2 65'). L'espoir, né aussi de l'entrée de Kethna Louis, s'évapore vite avec le troisième but adverse, par Fowler (1-3 78') puis le quatrième, quasi-anecdotique car assez heureux (Engman 1-4 89').

Un espoir pour la fin de saison ?

Au classement, elles n'avancent pas, les filles de Mickael Bunel, elles restent scotchées au fond du classement, avec cinq petits points. Si dans le jeu, cela va mieux, il faudrait que cela se concrétise au classement. Si le coach évoque la différence immense de niveau entre les deux formations, les matches à venir contre Reims et Dijon doivent valider les progrès. Sous peine de terminer la saison à cette dernière place.

Sera-t-elle bien relégable, cette dernière place ? L'espoir plane, depuis l'annonce du non-redémarrage de la D2, et la possible annulation des montées-descentes. L'entraîneur préfère ne pas l'évoquer, et se concentrer sur ses joueuses et son jeu. Mais cela pourrait vite revenir dans les discussions...