MERCATO D1 Féminine PSG - Anissa Lahmari prend la route de Reading (ANG) pour un prêt de deux mois

C'est une information France Bleu - Goal.com : Anissa Lahmari s'est engagée pour deux mois avec le club de Reading (Women Soccer League - ANG). En manque de temps de jeu avec le PSG cette saison, la jeune milieu de terrain offensive va découvrir l'élite anglaise et tenter d'enchaîner les matchs.

Du haut de ses 20 ans, Anissa Lahmari a décidé de prendre son destin en main. La milieu de terrain offensive en manque de temps de jeu cette saison avec le PSG (voir les statistiques ci-dessous) a demandé au club d'être prêtée à Reading (ANG). Situé à l'Ouest de Londres, le club de Reading qui n'est pas un cador de la Women Soccer League va permettre à Anissa Lahmari d'enchaîner enfin des matchs "le projet, c'est d'aller jouer pendant deux mois, se faire voir en Angleterre avant de revenir soit cet été, soit dans un an pour terminer pour mon contrat au Paris Saint-Germain, nous confie l'attaquante. Tout le monde sait que je suis très attachée à Paris. J'ai un peu hésité avant de partir car le club va quand même jouer une demi-finale de Ligue des champions contre Barcelone, mais je serais à fond derrière mes copines." La native de Saint-Cloud, pur produit de la formation PSG, va donc affronter des équipes comme Manchester City, Liverpool, Chelsea ou encore Arsenal à l'occasion d'un mini-championnat sur deux mois. La Women Soccer League, qui depuis des années propose un championnat de juillet à mars, a décidé de se caler la saison prochaine sur les autres gros championnats (début Septembre, fin de saison en mai 2018). Anissa Lahmari pourrait commencer avec ses nouvelles co-équipières dés le 22 avril prochain avec un déplacement à Bristol City.

Sublime but d'@AnissaLahmari qui valide la victoire du @PSG_Feminines, en souffrance à 10 vs 11 vs @ASJSoyauxCharen ! 2-0 #PSGASJ #J17 #D1F pic.twitter.com/aaZWN9fylw