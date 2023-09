D1 Féminine : Montpellier accroché par le promu Saint-Etienne

Yannick Chandioux s'était montré méfiant et avait annoncé prendre le promu stéphanois très au sérieux, en conférence de presse d'avant match, et le coach avait vu juste. Sur la pelouse du stade Aimé Jacquet, les Vertes ont donné du fil à retordre aux footballeuses de la Paillade.

Menées dès le quart d'heure de jeu, sur une superbe frappe pied droit de Regina Otu dans la lucarne droite de Marie Petiteau, les montpelliéraines ont du attendre la seconde période pour égaliser. Une première réalisation signée de la défenseuse Maelys Mpomé (68').

La jeune femme a d'abord stoppé une contre attaque stéphanoise, avant de se trouver à la conclusion de l'offensive héraultaise, dans la foulée. Lancée côté gauche, Nérilia Mondésir a percuté dans la surface, avant de servir sa partenaire en retrait, laquelle n'avait plus qu'à pousser la balle au fond, dans une cage désertée par la gardienne stéphanoise.

De quoi sauver les meubles, mais la Paillade n'est pas parvenue à enchaîner un second succès d'affilée. Montpellier est deuxième, en attendant le choc entre le PSG et Lyon, ce dimanche (21h), et alors que Fleury s'est incliné face au Paris FC (3-1), leader provisoire.