D1 Féminine : Montpellier réussit sa première contre Dijon, Faustine Robert s'offre un doublé

Sous les yeux de Valérie Gauvin, présente en tribune et qui espère toujours signer au MHSC, la Paillade s'est offert Dijon, ce samedi, à l'occasion de la première journée de D1. Un succès acquis grâce à deux réalisations de Faustine Robert (3', 74').

Les footballeuses héraultaises n'ont pas tout réussi, loin de là, mais elles ont décroché l'essentiel : une victoire qui vient valider la prépa et les choix, mais aussi un clean-sheet alors que manque encore à l'appel le pilier de la défense, Maëlle Lakrar. L'internationale tricolore, toujours blessée, était elle aussi venue assister aux débuts de sa formation.

L'équipe de Yannick Chandioux aurait pu aggraver le score, avec plus de détermination et de justesse, offensivement. Mais les orange et bleu repartent tout de même avec plusieurs satisfactions.

Maelys Mpomé (à droite) a affiché une grande solidité, dans le couloir droit © Maxppp - Jean Michel Mart

Des nouveaux visages déjà intéressants, à l'image de Sonia Ouchene. Du temps de jeu pour Charlotte Bilbaut, de retour de blessure et qui a signé son centième match avec le MHSC. Une première titularisation depuis longtemps, pour l'ancienne parisienne Léa Khelifi, au milieu. Ou encore une très solide prestation signée Maelys Mpomé, positionnée sur le côté droit de la défense.

Le Montpellier Hérault se rendra à Saint-Etienne, dans quinze jours. Avant ça, un amical contre Nice, le weekend prochain, à Grammont.