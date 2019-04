Foot Féminin : "Plus les années passent, moins je vois les Lyonnaises imbattables", affirme Aminata Diallo du PSG

Paris, France

Jamais dans l'histoire du PSG, le club n'a été aussi près de prendre la tête de la D1 féminine. Le classement est formel, L'OL et Paris sont ex-aequo et ce soir en cas de victoire parisienne ou d'un nul sur le score minimum de 2-2, Paris peut basculer en tête du championnat. Le match s'annonce fou, intense et surtout pour la milieu de terrain Aminata Diallo _"_Ça va être un match de Ligue des champions dans l'intensité, mais on a rien à perdre, on doit gagner pour être championnes. Plus les années passent et moins je les vois imbattables."

"Si on fait le résultat, ce sera un séisme..."

Éliminées en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de coupe de France (par Lyon), il reste une chance au PSG de décrocher un titre cette saison avec le championnat. La tâche s'annonce difficile face à cet ogre lyonnais qui truste la couronne depuis 2007. Olivier Echouafni l'entraîneur du PSG sait bien que ça va être dur "nous on n'a pas de pression. Si on fait le résultat, ce sera un séisme, ce sera historique... , cela fait 12 ans qu'elles gagnent le titre."

Chose importante, la saison ne se terminera pas sur ce match à Lyon. Il y a ensuite deux rencontres de championnat pour l'OL et le PSG. La D1 féminine bouclera son exercice 2018-19, le 4 mai prochain.