D1 Féminine : OM - PSG, un match retour plus chaud que le match aller ?

Ce samedi (14h30), pour la 16ème journée de D1 Féminine, l'OM reçoit le PSG. C'est le premier clasico de l'histoire du football féminin qui se joue à Marseille. Au match aller, les Parisiennes l'avaient emporté 1 à 0 dans une ambiance festive. Le match retour sera sûrement plus chaud.

C’est un OM PSG que vous ne verrez pas à la télé. Le club olympien a en effet annoncé au diffuseur du championnat qu'il ne souhaitait pas jouer cette rencontre dans un stade aux normes, pouvant accueillir des caméras (Istres par exemple). Raison invoquée selon nos informations : la peur de perdre sur le même score que les garçons trois semaines plus tôt en championnat (5 buts 1 pour le PSG). Drôle de motif pour justifier le choix du stade Roger Lebert dans le 8ème arrondissement de Marseille. Un stade avec juste une main courante et pour couronner le tout un bon vieux terrain synthétique, tout ça ressemble à traquenard pour les joueuses de Patrice Lair qui s'accroche encore à l'espoir de rattraper l'OL en tête du championnat. Sabrina Delannoy, la défenseur parisienne, sait bien que le duel va être compliqué "Ce match, il a la même odeur qu'un OM - PSG en ligue 1 mais c'est bien pour nous. Ça va nous donner une autre expérience de jouer dans un contexte pas évident, un terrain hostile et du « chambrage » mais je vous le dis on a déjà la rage de jouer ce match. On espère faire aussi bien que les garçons il y a quelques semaines...". Pour cette rencontre, le PSG sera quand même sous escorte, ce qui ne lui arrive quasiment jamais. Il faut dire que chaque OM vs PSG chez les garçons est sujet à quelques débordements (caillassage de bus etc) et que depuis l'élimination des Parisiens en Ligue des Champions (6-1) face à Barcelone, les supporters des deux camps passent leur temps à s'invectiver sur les réseaux sociaux.