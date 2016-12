D1 Féminine Mercato PSG - Amandine Henry a passé sa visite médicale, signature du contrat à venir

La meilleure footballeuse française va s'engager dans les jours à venir avec le leader de D1F. Amandine Henry, qui évolue habituellement au FC Thorns de Portland (US), a passé sa visite médicale avec succès mercredi. Il ne reste plus qu'à parapher le contrat entre la milieu de terrain et le PSG.

Ce n'est un secret pour personne dans le monde du football féminin, entre le PSG et Lyon, c'est la course à l'armement sportif permanente. Samedi, Paris a battu Lyon en championnat 1 à 0 et s'est emparé de la tête de la D1 Féminine. Alors mardi, Jean-Michel Aulas le président lyonnais, a frappé un très grand coup en faisant signer la meilleure joueuse du monde, l'attaquante américaine Alex Morgan.

Et bien désormais, c'est Paris qui va recruter une joueuse XXL dont la signature est imminente : la milieu de terrain française Amandine Henry. La nordiste, âgée de 27 ans, est considérée comme la meilleure joueuse du monde à son poste. Elle a passé sa visite médicale mercredi matin et devrait signer dans les heures/ jours à venir avec le club de la capitale. Un engagement sur 3 mois pour commencer puisque ensuite Amandine Henry retournera jouer une saison avec son club américain du FC Thorns Portland avant sûrement de venir renforcer définitivement l'effectif parisien en octobre 2017. L'annonce officielle de ce recrutement haut de gamme devrait être faite dans les 6 jours à venir au PSG.

Si Amandine Henry débarque au PSG, c'est en grande partie grâce à l'entraîneur Patrice Lair. Le nouvel homme fort des féminines du PSG a entraîné pendant plusieurs années à Lyon la milieu de terrain avec qui il a gagné deux ligues des Champions. Un technicien qui souhaitait la venue de l'internationale française (48 sélections) depuis plusieurs mois afin de renforcer qualitativement son groupe. Amandine Henry, qui a été vue (voir photo) samedi au camp des Loges à l'occasion du match PSG-Lyon, est désormais attendue le 27 décembre au PSG afin de partir en stage avec ses nouvelles co-équipières dans le sud de la France.