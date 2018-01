Paris, France

Après Laura Georges (Bayern Munich), c'est une autre figure marquante du vestiaire de la section féminine du PSG qui s'en va au mercato d'hiver. Shirley Cruz, 32ans, qui a passé 6 ans au PSG vient de s'engager avec le club chinois du Jiangsu Suning FC. Dans un communiqué, le PSG remercie "Shishi" et son entraîneur Patrice Lair la regrette déjà "C’est avec regret que nous nous séparons de Shirley. Mais, après tout ce qu’elle a apporté au club, il était difficile de lui refuser cette opportunité qui s’offre à elle. Elle jouait moins cette saison et c’était le bon moment pour elle de relever ce challenge pour terminer sa carrière. Elle restera l’une des joueuses les plus exceptionnelles que j’ai pu diriger."

Sur les réseaux sociaux, l'internationale costaricienne qui a fait une grande partie de sa carrière en France (OL et PSG) et a gagné de nombreux titres (avec Lyon), souligne"La France a été pour moi une terre d accueil et restera éternellement dans mon cœur".