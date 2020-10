D1 féminine : trois joueuses des Girondins de Bordeaux positives au coronavirus

L'absence d’Ève Périsset dans la liste de l'équipe de France féminine annoncée ce jeudi 15 octobre n'est pas passée inaperçue, obligeant la coach Corinne Diacre à expliquer que la Bordelaise a été testée positive au coronavirus. Les Girondins de Bordeaux ont confirmé dans la foulée, ajoutant que deux autres joueuses étaient également touchées par la Covid-19 : la jeune Marine Perea et Darian Jenkins, la recrue américaine arrivée fin août. Placées à l'isolement, les trois joueuses ne participeront pas au déplacement à Issy ce samedi, pour le compte de la 6ème journée de D1 Arkéma.

Trois Bordelaises retenues en équipe de France

Charlotte Bilbault, Julie Thibaud et Estelle Cascarino ont elles bien été appelées chez les Bleues, pour deux matchs de qualification à l'Euro 2022 les 23 et 27 octobre, contre la Macédoine du Nord et l'Autriche. A la question d'un journaliste demandant si elles n'étaient pas considérées comme cas contacts, Corinne Diacre a répondu qu'elle n'avait pas eu de contre-indication à leur sélection.