D1 / Football féminin : une première recrue pour le DFCO

Océane Picard, 21 ans, est donc la toute première recrue dijonnaise du mercato pour le DFCO avant la reprise du championnat de D1 à la rentrée. La joueuse, meilleure buteuse du FC Metz en Division 2 la saison passée a inscrit 8 buts. Elle est née dans le Bas-Rhin à Sélestat.

Formée au FC Sélestat, puis au FC Vendenheim, avant de tenter une expérience au SC Fribourg (Allemagne), Océane Picard compte 17 sélections en équipe de France jeunes. Elle portera le numéro 21 au DFCO.

Après l'annonce de six prolongations de contrat (Lisa Lichtfus, Léna Goetsch , Morgane Martins, Hélène Fercocq , Léa Declercq et Rose Lavaud), et d'un premier contrat pro pour la jeune Margaux Vairon, le club a dévoilé cette semaine la liste des partantes.