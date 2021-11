D1 futsal : l'Etoile lavalloise chute lourdement à Mouvaux

L'Etoile lavalloise s'est de nouveau inclinée face à Lille Mouvaux, ce samedi (5-0). Chez le vice-champion de France en titre, les Mayennais avaient pourtant effectué un bon début de match.

Dès le début de la rencontre, André Vanderlei proposait un pari tactique intéressant : le power-play. Après 6 minutes de jeu, Louis Marquet sortait de ses buts et laissait sa place à un cinquième joueur sur le terrain. Un schéma qui avait pour objectif d'attirer les joueurs de Mouvaux hors de leur moitié de terrain.

Un carton rouge qui change tout

Si tout marchait plutôt bien et que Laval était dans on match, l'arbitre de la rencontre allait tout changer. Sur une action anodine, où Diego Napoles se faisait percuter par un adversaire, l'arbitre sortait un carton jaune pour simulation. Le deuxième avertissement du match pour le Lavallois qui voyait rouge. En infériorité, l'Etoile encaissait un but dans la foulée et n'allait plus jamais être dans le coup.

Les Lillois déroulaient leur partition et les assauts se succédaient sur le but de Louis Marquet. Au final, les locaux en passait cinq à une équipe lavalloise qui n'a pas marqué pour la première fois de la saison.