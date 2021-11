D1 futsal : l'Etoile lavalloise enchaîne avec une deuxième de suite contre Béthune

Topeira et les Lavallois ne sont pas parvenus à percer le verrou de Béthune.

L'Etoile lavalloise connaît l'un de ses premiers moments difficiles de la saison en ce moment. Les Mayennais viennent d'enchaîner une deuxième de suite défait de suite après celle concédée à Paris le week-end dernier.

Face à Béthune, lanterne rouge de D1 fustal et qui n'avait toujours pas gagné la moindre rencontre cette saison, les Stellistes sont tombés (6-4). Menés 3-0 après une entame de match catastrophique, les joueurs d'André Vanderlei recollaient à 4-3 juste avant la pause.

Une confrontation tactique

Mais dans une confrontation très tactique, Laval ne parvenait pas à trouver la juste mesure. "J'ai changé plusieurs fois de système de jeu, essayé une autre philosophie, mais rien n'a payé", déplorait André Vanderlei après la rencontre.

Face à un bloc béthunois jouant bas et opérant en contre, l'Etoile lavalloise ne trouvait pas la faille. Pourtant, en supériorité numérique, les Lavallois recollaient à 5-4 en fin de partie. Mais sans gardien, afin d'avoir plus de joueurs sur le terrain, ils encaissaient un but à quelques secondes du coup de sifflet final (6-4).