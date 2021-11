D1 futsal : l’Etoile lavalloise s’offre le leader et une première à domicile

« C’est l’un des plus beaux jours de ma vie, l’un des plus beaux matches que j’ai coaché. » André Vanderlei avait du mal à cacher son émotion en fin de rencontre tellement ce match a été éprouvant physiquement et mentalement. Chaque minute a compté dans une rencontre intense, engagée et haletante.

Très vite l’Etoile lavalloise ouvrait le score grâce a Kaique Ivo. Et si Toulon recollait (1-1), le joueur de poche s’offrait un doublé pour remettre Laval devant (2-1).

Le break par Chrisy Mayulu

Avant la pause, Chrisy Mayulu permettait aux Mayennais de faire le Break (3-1) et de rentrer aux vestiaires avec deux but d’avance face au leader.

La seconde période allait être jouée dans une ambiances crescendo et incroyable. Lorsque les Toulonnais revenaient à 3-2 et tentaient de joueur en power-play (le gardien sort pour un joueur). L’Espace Mayenne agissait comme véritable 6e homme et l’Etoile tenait un succès important et surtout retentissant.

La joie des Lavallois après le coup de sifflet final. © Radio France - Cyprien Legeay

