D1 - Hélène Fercocq prolonge d'une saison avec le DFCO féminin

Le DFCO prolonge d'un an Hélène Fercocq

Maintenu in extremis en D1 pour une 6e saison consécutive, le DFCO féminin continue de préparer l'avenir. Après le premier contrat professionnel pour Margaux Vairo n, le club officialise lundi 12 juin 2023 la prolongation de contrat d'Hélène Fercocq. Une prolongation d'un an pour la joueuse arrivée à Dijon en 2020 , très appréciée du public, et rapidement devenue cadre du vestiaire.

ⓘ Publicité

"Hélène est une joueuse cadre de l’équipe et du vestiaire"

Sylvain Carric, manager général de la section féminine du DFCO, annonce dans le même temps que la joueuse, à vocation défensive, sera utilisée en défense centrale la saison prochaine : "Nous sommes ravis de la prolongation d’Hélène. Hélène est une joueuse cadre de l’équipe et du vestiaire et qui, suite à son repositionnement en défense centrale, va nous permettre de continuer à nous structurer et à grandir ensemble".

"Prolonger d’une année au DFCO était une évidence, indique de son côté Hélène Fercocq. J’évolue dans un environnement où je suis épanouie et qui me correspond. L’année a été compliquée, tant sur le plan individuel que collectif, mais nous ferons tout pour que la saison prochaine soit totalement différente".