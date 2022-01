La 12e journée de D1 féminine entre le PSG et le DFCO prévue dimanche 16 janvier 2022 est reportée. "Plusieurs cas de Covid-19 ont été constatés concernant ce match", indique la FFF.

D1 - Le déplacement du DFCO face au PSG reporté à cause du Covid-19

La revanche n'aura pas lieu tout de suite. Une semaine après le quasi-exploit en Coupe de France (0-0, défaite aux tirs au but), le DFCO féminin devait à nouveau affronter le PSG, dimanche 16 janvier 2022, pour la 12e journée de D1. La rencontre est reportée, à cause de la pandémie. "Plusieurs cas de Covid-19 ont été constatés concernant ce match", indique la Fédération française de football sur son site, sans préciser si ces cas concernent les Dijonnaises ou les Parisiennes. On ne connait pour l'instant pas la date du report.

Une journée tronquée

"Deux autres rencontres de cette 12e journée, la première de la phase retour, ont déjà été déprogrammées : Olympique Lyonnais-ASJ Soyaux et En Avant Guingamp-Girondins de Bordeaux", précise la FFF.

Seuls trois matchs auront lieu, samedi 15 janvier : Stade de Reims - FC Fleury 91; Montpellier HSC - Saint-Etienne; Paris FC - GPSO 92 Issy.