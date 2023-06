D1 - Le DFCO féminin annonce le départ de huit joueuses

Le DFCO féminin affine son effectif en prévision de la saison 2023/2024, la sixième d'affilée en D1. Après l'annonce de six prolongations de contrat (Lisa Lichtfus, Léna Goetsch , Morgane Martins, Hélène Fercocq , Léa Declercq et Rose Lavaud), et d'un premier contrat pro pour la jeune Margaux Vairon, le club dévoile la liste des partantes.

Borgella s'en va

Plusieurs joueuses, arrivées en fin de contrat, quittent le club. Il s'agit de la gardienne Emily Burns, de la défenseure Alicia Soleilhet, et des milieux de terrain Jenna Dear et Ekaterina Tyryshkina. Les milieux Océane Hurtré et Kysha Sylla, respectivement prêtées par le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, retournent dans leurs clubs.

L’attaquante Roselord Borgella, internationale haïtienne et co-meilleure buteuse du DFCO féminin la saison dernière (3 buts, à égalité avec Madeline Roth), ne sera pas en "rouge" la saison prochaine. "L’attaquante Roselord Borgella et le DFCO ont trouvé un accord pour la résiliation de son contrat", indique le club. Elle aura passé une seule saison à Dijon, et n'aura pas eu le rendement escompté. Plus faible attaque du championnat (12 buts marqués en 22 matchs), Dijon va devoir trouver une nouvelle buteuse !